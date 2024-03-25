Сборная США переиграла Мексику (2:0) в финале Лиги наций КОНКАКАФ. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций КОНКАКАФ, финал

США – Мексика – 2:0

Голы: Адамс, 45, Рейна, 63

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В финале Лиги наций КОНКАКАФ США встречалась с Мексикой. В первом тайме команды обменивались неплохими моментами, но открыть счет удалось лишь в конце первой половины игры. Полузащитник Борнмута, за который выступает Илья Забарный, Тайлер Адамс роскошным ударом из-за пределов штрафной площади не оставил шансов Очоа. После перерыва США удвоили свое преимущество благодаря голу Рейны. Финальный свисток зафиксировал "сухую" победу американцев.

Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ 3-й раз подряд и является единственным победителем турнира с момента его основания в 2018 году.

Бронзовые медали Лиги наций КОНКАКАФ завоевала сборная Ямайки, которая обыграла команду Панамы в матче за 3-е место (1:0).