Збірна США переграла Мексику (2:0) у фіналі Ліги націй КОНКАКАФ. Результат та огляд гри – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга націй КОНКАКАФ, фінал

США – Мексика – 2:0

Голи: Адамс, 45, Рейна, 63

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У фіналі Ліги націй КОНКАКАФ США зустрічалася з Мексикою. У першому таймі команди обмінювалися непоганими моментами, але відкрити рахунок вдалося лише наприкінці першої половини гри. Півзахисник Борнмута, за який виступає Ілля Забарний, Тайлер Адамс розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика не залишив шансів Очоа. По перерві США подвоїли свою перевагу завдяки голу Рейни. Фінальний свисток зафіксував "суху" перемогу американців.

Збірна США виграла Лігу націй КОНКАКАФ 3-й раз поспіль і є єдиним переможцем турніру з моменту його заснування у 2018 році.

Бронзові медалі Ліги націй КОНКАКАФ виборола збірна Ямайки, яка обіграла команду Панами в матчі за 3-е місце (1:0).