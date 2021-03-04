Новым главным тренером команды стал 56-летний Драган Стойкович, сообщает официальный Twitter Футбольного союза Сербии. Контракт рассчитан на три года.

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Сербы под руководством Любишы Тумбаковича не смогли пробиться в финальную часть Евро-2020. Сначала проиграли квалификационную группу Украине и Португалии, а затем не справились с Шотландией в матчах на вылет. "Орлы" сохранили место в дивизионе В Лиги наций, однако Тумбаковича это не спасло.

Добавим, что во времена игровой карьеры Драган Стойкович выступал за Раднички, Црвену Звезду, Марсель, Верону и Нагоя Грампус. В составе сборной Югославии провел 84 матча, забил 15 голов. Тренерскую карьеру начал в той же Нагоя Грампус (2008-2013), а с 2015-го по 2019-й работал в китайском Гуанчжоу Фули.

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