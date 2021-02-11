Сборная Чили определилась с тренером, который продолжит путь в квалификации чемпионата мира.

Новым рулевым "Ла Рохи" стал 59-летний уругваец Мартин Ласарте, сообщает официальный сайт FFC.

Симеоне может возглавить сборную Аргентины

Контракт рассчитан до конца отбора на чемпионат мира. Начало под руководством Рейнальдо Руэды сложился для Чили неудачно – всего 4 очка в 4 турах. Если Ласарте сможет оформить выход на Мундиаль-2022, то соглашение будет продлено автоматически.

Добавим, что на тренерский мостик Чили сватали Луи ван Гала и Лучано Спалетти, однако ни один из именитых европейцев не согласился.

Афера по-колумбійськи: як спритному шахраю дозволили розорити одразу три (!) клуби