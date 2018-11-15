Сборная Польши с Кендзёрой минимально проиграла Чехии в спарринге

Соперник сборной Украины по группе Лиги наций – сборная Чехии – неожиданно одолела польскую национальную команду в товарищеском матче.

Обе команды живо начали поединок и не стеснялись завершать атаки ударами в сторону ворот соперника. Однако, в большинстве случаев весомой угрозы в первом тайме эти удары не имели. Так, выстрел Клиха заблокировал один из чешских защитников, а после удара Соучека мяч прошел рядом со штангой. Не хватило точности и Матею Выдре, который получил классную передачу, но коряво обработал мяч и упустил хорошую возможность.

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Зато чехи забили на старте второй половины игры. Патрик Шик выскочил на свидание со Скорупски, но проиграл ближнюю дуэль польскому киперу. Однако, к счастью для сборной Чехии, мяч отскочил к Янкто, который спокойно отправил его в пустые ворота. После такого поворота событий поляки зажали чехов на своей половине поля, а те пытались развить собственный успех в контратаках.

Ближе к забитому мячу была польская сборная, но реализовать свое преимущество "Кадра" так и не сумела. Последний реальный момент забить был у Левандовски, но его удар со штрафного на 89-й минуте из нижнего угла ворот вытащил Павленка.

Итак, 0:1 – еще одна победа для Ярослава Шилгавы во главе сборной Чехии. Отметим, что защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра отыграл весь поединок за национальную команду Польши.

Товарищеский матч

Польша – Чехия – 0:1

Гол: Янкто, 52