Хартман травмировал колено в матче 27-го тура Эредивизи и попросил замену на 31-й минуте игры. В среду, 3 апреля, Фейеноорд объявил о том, что 22-летний защитник выбыл до конца сезона и не сможет сыграть за сборную Нидерландов на Евро-2024.

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"Прежде всего, огромная трагедия для него самого. Естественно, как клуб мы будем поддерживать его везде, где это возможно", – цитирует главного тренера Фейеноорда Арне Слота Voetbal International.

Хартман сыграл 4 матча в отборе к Евро-2024 и забил один мяч – в ворота сборной Франции. Ранее "оранье" потеряли из-за травмы крестообразных связок колена центрального защитника Ньюкасла Свена Ботмана.

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