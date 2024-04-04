Хартман травмував коліно в матчі 27-го туру Ередивізі та попросив заміну на 31-й хвилині гри. У середу, 3 квітня, Фейєнорд оголосив про те, що 22-річний захисник вибув до кінця сезону і не зможе зіграти за збірну Нідерландів на Євро-2024.

Захисник збірної Нідерландів порвав "хрести" – він пропустить Євро-2024

"Перш за все, величезна трагедія для нього самого. Природно, як клуб ми будемо підтримувати його скрізь, де це можливо", – цитує головного тренера Фейєнорда Арне Слота Voetbal International.

Хартман зіграв 4 матчі у відборі до Євро-2024 і забив один м'яч – у ворота збірної Франції. Раніше "ораньє" втратили через травму хрестоподібних зв'язок коліна центрального захисника Ньюкасла Свена Ботмана.

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