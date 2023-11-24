Сборная Косово не смогла пройти квалификацию на чемпионат Европы, заняв пятое место в группе I. Руководители местной Федерации футбола считали эту группу "проходной", учитывая наличие в ней таких сборных, как Израиль, Беларусь и Андорра – в итоге на Евро вышли Швейцария и Румыния. По этой причине словенский тренер Примож Глиха был уволен.

Тренер седьмой команды Бундеслиги отказался возглавить Тоттенхэм

Теперь Федерация футбола ищет нового наставника. Как информирует n1info.ba, экс-тренер Баварии и сборной Хорватии Нико Ковач стал одним из приоритетных вариантов. Представители сборной Косово планируют встретиться с действующим тренером Вольфсбурга и попытаться убедить его принять национальную команду.

В качестве других кандидатов упоминаются фамилии Блажа Слишковича, Илира Даджи и Фатиха Терима.

Под руководством Ковача Вольфсбург занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии после 11 сыгранных туров.

Боруссия М разгромила Вольфсбург – безвыигрышная серия "волков" продолжается