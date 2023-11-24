Збірна Косова не змогла пройти кваліфікацію на чемпіонат Європи, посівши п'яте місце в групі I. Керівники місцевої Федерації футболу вважали цю групу "прохідною" з огляду на наявність у ній таких збірних, як Ізраїль, Білорусь і Андорра, – у підсумку на Євро вийшли Швейцарія і Румунія. З цієї причини словенський тренер Прімож Гліха був звільнений.

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Тепер Федерація футболу шукає нового наставника. Як інформує n1info.ba, екс-тренер Баварії і збірної Хорватії Ніко Ковач став одним із пріоритетних варіантів. Представники збірної Косова планують зустрітися з чинним тренером Вольфсбурга і спробувати переконати його прийняти національну команду.

Серед інших кандидатів згадуються прізвища Блажа Слішковіча, Іліра Даджі та Фатіха Теріма.

Під керівництвом Ковача Вольфсбург посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини після 11 зіграних турів.

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