Наставник Ромы Даниэле Де Росси определился со списком игроков, которые смогут сыграть в плей-офф Лиги Европы.

В конце зимнего трансферного окна Рома подписала Томмазо Бальданци и Анхелиньо, которые были включены в заявку римлян на плей-офф Лиги Европы, сообщает Romapress.

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Также в перечень попал Сердар Азмун, который занял место Андреа Белотти. Однако, "волкам" придется пожертвовать Расмусом Кристенсеном и Дином Хёйсеном, который перебрался к римлянам из Ювентуса на правах аренды.

Добавим, что Рома сыграет в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы с Фейеноордом. Первая игра состоится уже 15 февраля, ответный матч – через неделю, 22 февраля.

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