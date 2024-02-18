В рамках воскресной программы 25-го тура итальянской Серии А 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 25-й тур

Лацио – Болонья – 1:2

Голы: Исаксен, 18 – Эль-Аззузи, 39, Зиркзее, 78

Эмполи – Фиорентина – 1:1

Гол: Ньянг, 55(п) – Белтран, 30

Удинезе – Кальяри – 1:1

Голы: Земура, 14 – Гаэтано, 44

Фрозиноне – Рома – 0:3

Голы: Хейсен, 38, Азмун, 71, Паредес, 81 (п)

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Лацио после неожиданной победы над Баварией так же неожиданно сгорел Болонье. В родных стенах. На ранний гол Исаксена еще до перерыва ответил Эль-Аззузи, а в середине второго тайма Зиркзее вывел "россоблу" вперед. По количеству голов, проведенных с игры, Зиркзее сравнялся с Сака, уступая только Омородиону и Беллингему – в статистику входят только футболисты из топ-5 лиг, рожденные не ранее 2001 года.

8 - Игроки рожденные с 2001 года onwards с наибольшим количеством голов с открытой игры, забитых в big-5 европейских лигах в этом сезоне:



13 - Джуд Беллингем

9 - Саму Омородион

8 - Букайо Сака

8 - Джошуа Зиркзи



Талант.#ЛациоБолонья - OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 февраля, 2024

Болонья стала третьей после Интера и Дженоа командой в этом сезоне, которой удалось победить на Лацио на "Стадио Олимпико". Подопечные Тьяго Мотты набрали 45 очков, вплотную приблизившись к зоне Лиги чемпионов – Аталанта, которая идет четвертой, опережает болоньцев только по дополнительным показателям (но имеет матч в запасе). Римляне же остались за пределами зоны еврокубков.

Перспективы Клаудио Раньери уже стали предметом дискуссий, что не удивительно после четырех поражений подряд. Кальяри до матча с Удинезе находился на предпоследнем месте, но плотность в турнирной таблице такова, что о катастрофе не речь идет. Фриульцы также находятся рядом с зоной вылета. Мы увидели битву борцов за выживание, где не было явного фаворита.

Удинезе "играл на публику". Игроки хозяев лупили много и с любых позиций. Возможно, их вдохновил успех Земуры, открывшего счет уже на 14-1 минуте. Однако Кальяри не испугался количества попыток, противопоставив ему качество. По ударам в створ у команд почти равенство. Островяне сравняли после навеса Ауджелло, который в гол превратил Гаэтано. Хавбек, права на которого принадлежат Наполи, забил в двух из трех матчей после перехода.

Эмполи очень вовремя позвал Давиде Николу. В итальянском футболе нет лучшего специалиста по спасению безнадежных команд. В конце концов, с новым тренером Эмполи уже совсем не такой. Это на себе испытала Фиорентина, считавшаяся фаворитом матча. "Фиалки" немного лучше провели первый тайм, который выиграли благодаря голу Белтрана. Аргентинец перехитрил защитника и отправил мяч в дальний угол.

После перерыва инициативу перехватили хозяева и быстро забили. Эмполи в контратаке заработал пенальти. Вновь ответственность на себя взял Мбайе Ньянг. Француз снова был точным. Экс-вингер Милана лишь во второй раз сыграл за "адзурри", но уже имеет в своем активе два гола и ассист. Счет 1:1 сохранился до финального свистка. Виктор Коваленко так и не вышел на поле. Эмполи продолжил беспроигрышную серию до пяти матчей и отдалился от зоны вылета на два очка.

Даниэле Де Росси приехал в гости к своему бывшему тренеру. С новым наставником Рома легко разбиралась со скромными соперниками, а вот с сильными были проблемы. Было интересно, как "волки" отреагируют на поражение от Интера и ничью с Фейенордом. Фрозиноне хоть и идет в нижней части таблицы, но никогда не сдается без борьбы. Сразу отметим, что подопечные Эусебио Ди Франческо не изменили себе.

Первый тайм прошел по сценарию хозяев. Моментов было не много, но Фрозиноне все контролировал. Кайо Жорже должен был открывать счет. Бразилец в одной атаке трижды подряд пробивал с линии вратарской, но так и не смог отправить мяч в сетку. Следует поучиться у Дина Хейсена. 18-летний защитник протащил мяч к линии штрафной и роскошно положил мяч под штангу.

Во втором тайме игра стала более ровной. Просто класс игроков Ромы выше, что позволяло исправлять свои ошибки (чего стоит только падение голкипера) и использовать чужие. "Джалоросси" удвоили преимущество после ляпа Туратти. Кристанте пробивал издалека, но вратарь Фрозиноне неуклюже отбил перед собой. Защитники сразу не бежали страховать, зато бежал Азмун. Иранец просто добил мяч в незащищенные ворота. Точку поставил Паредес, реализовав пенальти. Рома остается в борьбе за топ-4. Фрозиноне находится в трех очках над зоной вылета.

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