Травма защитника Баварии Йозуа Киммиха оказалась не такой серьезной – защитник вернется на поле еще до конца этого года.

Как известно, в матче 7-го тура чемпионата Германии против дортмундской Боруссии защитник Баварии Йозуа Киммих получил травму. Ближе к концу первого тайма он пытался прервать опасную контратаку соперника и пошел в стык с Эрлингом Холандом, после которого остался на газоне. Защитнику пришлось покидать поле со слезами на глазах с помощью врачей.

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После детального осмотра худшие прогнозы врачей не подтвердились – у 25-летнего игрока подозревают разрыв мениска в правом колене, сообщает издание Kicker. Футболиста ждет операция и отсутствие на поле минимум несколько недель. Таким образом, Киммих пропустит матчи сборной Германии, среди которых и поединок против команды Шевченко.

В текущем сезоне Йозуа провел в футболке Баварии 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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