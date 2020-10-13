Сборная Ганы оказалась на грани конфуза – после забитого гола мяч разорвал сетку
Забавный инцидент произошел в товарищеском матче между Ганой и Катаром.
Африканская сборная разгромила Катар со счетом 5:1, однако курьез, который озадачил судей, случился во время первого забитого гола.
В Уганде футболисты до смерти избили одноклубника из-за пропущенного гола
На 22-й минуте вингер "черной звезды" Тарик Фосу добил мяч в сетку, но тот проскользнул через нее и оказался за пределами поля. Вскоре судьи действительно обнаружили дыру возле места крепления сетки. К счастью гол был засчитан.
По иронии судьбы, это был дебютный матч Фосу за сборную Ганы. Тарик родился в Англии и даже играл за юношеские сборные этой страны. Однако, не дождавшись вызова в главную команду, решил играть за историческую родину. Свой дебют форвард Брэнтфорда уже сделай незабываемым.
Від найбагатшого гравця АПЛ до нижчої зарплати, ніж в Україні, – останні кроки "нового Пеле" у великому футболі