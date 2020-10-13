Африканская сборная разгромила Катар со счетом 5:1, однако курьез, который озадачил судей, случился во время первого забитого гола.

В Уганде футболисты до смерти избили одноклубника из-за пропущенного гола

На 22-й минуте вингер "черной звезды" Тарик Фосу добил мяч в сетку, но тот проскользнул через нее и оказался за пределами поля. Вскоре судьи действительно обнаружили дыру возле места крепления сетки. К счастью гол был засчитан.

По иронии судьбы, это был дебютный матч Фосу за сборную Ганы. Тарик родился в Англии и даже играл за юношеские сборные этой страны. Однако, не дождавшись вызова в главную команду, решил играть за историческую родину. Свой дебют форвард Брэнтфорда уже сделай незабываемым.

Від найбагатшого гравця АПЛ до нижчої зарплати, ніж в Україні, – останні кроки "нового Пеле" у великому футболі