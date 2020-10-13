Кумедний інцидент трапився у товариському матчі між Ганою та Катаром.

Африканська збірна розтрощила Катар з рахунком 5:1, однак курйоз, який спантеличив суддів, трапився під час першого забитого гола.

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На 22-й хвилині вінгер "чорної зірки" Тарік Фосу добив м'яч у сітку, але той просковзнув через неї і опинився за межами поля. Невдовзі судді справді виявили дірку біля місця кріплення сітки. На щастя гол був зарахований.

За іронією долі, це був дебютний матч Фосу за збірну Гани. Тарік народився в Англії і навіть грав за юнацькі збірні цієї країни. Однак, не дочекавшись виклику в головну команду, вирішив грати за історичну батьківщину. Свій дебют форвард Брентфорда вже зроби незабутнім.

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