В Уганде во время одного из товарищеских матчей произошел резонансный инцидент, который завершился смертью одного из игроков.

В районе Ламво (северная Уганда) 10 октября умер футболист. Он подвергся нападению со стороны товарищей по команде, сообщает Daily Monitor.

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По информации издания, 22-летнего Черчилля Овачи избили его же товарищи по команде после того, как он допустил ошибку, которая привела к голу во время матча между двумя местными футбольными командами.

"После игры Черчилль столкнул с велосипеда одного из своих обидчиков, что спровоцировало новую драку. Затем Овачи потерял сознание, после чего был доставлен в больницу, где спустя несколько часов скончался", – цитирует издание представителя местной полиции.

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