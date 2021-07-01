Суд Рио-де-Жанейро требует объяснений от местной конфедерации футбола из-за отсутствия в заявке "селесао" на Копа Америка 24-го номера, сообщает Reuters.

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Дело в том, что в Бразилии число 24 ассоциируется с гомосексуалистами. В одной лотереи, где участник должен ставить на сектора с изображениями животных, под номером 24 изображен олень (на португальском – veado – прим.). Слово очень похоже на "viado", которое является нецензурным вариантом слова "гей".

В отличие от всех команд-участников Копа Америка, только в Бразилии отсутствует игрок с 24 номером. Организация, которая защищает права ЛГБТ-сообщества в Бразилии, подала судебный иск против конфедерации футбола. Она требует объяснить, было ли решение не брать 24-й номер преднамеренным.

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