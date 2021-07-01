Бразильська конфедерація футболу звинувачена у гомофобії через заявку національної збірної на Копа Амеріка-2021.

Суд Ріо-де-Жанейро вимагає пояснень від місцевої конфедерації футболу через відсутність у заявці "селесао" на Копа Амеріка 24-го номера, повідомляє Reuters.

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Справа в тому, що в Бразилії число 24 асоціюється із гомосексуалістами. В одній лотереї, де учасник має ставити на сектори із зображеннями тварин, під номером 24 зображений олень (португальською – veado – прим.). Слово дуже схоже на "viado", яке є нецензурним варіантом слова "гей".

На відміну від усіх команд-учасників Копа Амеріка, лише у Бразилії відсутній гравець із 24 номером. Організація, яка захищає права ЛГБТ-спільноти у Бразилії, подала судовий позов проти конфедерації футболу. Вона вимагає пояснити, чи було рішення не брати 24-й номер навмисним.

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