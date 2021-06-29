Копа Америка: определились все пары 1/4 финала турнира
10:23 - Читати українською
Последние матчи группового этапа Копа Америка-2021 позволили окончательно определиться с четвертьфинальными парами турнира.
По итогам группового этапа в плей-офф Копа Америка-2021 вышли 8 команд – по 4 из каждой группы. Завершили свои выступления на турнире Боливия и Венесуэла.
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Определены пары 1/4 финала Копа Америка-2021:
Перу – Парагвай – 3 июля, начало в 00:00.
Бразилия – Чили – 3 июля, начало в 03:00.
Уругвай – Колумбия – 4 июля, начало в 01:00.
Аргентина – Эквадор – 4 июля, начало в 04:00.
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