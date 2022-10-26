17 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет контрольный матч с Марокко.

Сборная Боснии и Герцеговины нашла соперника для проведения товарищеского матча 17 ноября. Как информирует боснийский портал Avaz, Эдин Джеко и компания сыграют со сборной Марокко.

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Этот матч состоится в Дубае.

Напомним, что на 19 ноября боснийская Федерация футбола запланировала проведение товарищеского матча со сборной страны-террориста Россией. Игроки сборной Боснии и Герцеговины, а также боснийское общество осудило это решение, и Федерация была вынуждена дать заднюю.

Интересно, что матч между боснийцами и сборной России официально будет отменён 31 октября на заседании исполкома Федерации.

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