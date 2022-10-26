Матч Боснія – Росія буде скасовано 31 жовтня, суперника на заміну вже знайдено
17 листопада збірна Боснії та Герцеговини зіграє контрольний матч із Марокко.
Збірна Боснії та Герцеговини знайшла суперника для проведення товариського матчу 17 листопада. Як інформує боснійський портал Avaz, Едін Джеко та компанія зіграють зі збірною Марокко.
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Цей матч відбудеться у Дубаї.
Нагадаємо, що 19 листопада боснійська Федерація футболу запланувала проведення товариського матчу зі збірною країни-терориста Росією. Гравці збірної Боснії та Герцеговини, а також боснійське суспільство засудило це рішення, і Федерація була змушена дати задню.
Цікаво, що матч між боснійцями та збірною Росії офіційно буде скасовано 31 жовтня на засіданні виконкому Федерації.
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