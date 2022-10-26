Збірна Боснії та Герцеговини знайшла суперника для проведення товариського матчу 17 листопада. Як інформує боснійський портал Avaz, Едін Джеко та компанія зіграють зі збірною Марокко.

Боснія і Герцеговина відмовиться від матчу з Росією, – ЗМІ

Цей матч відбудеться у Дубаї.

Нагадаємо, що 19 листопада боснійська Федерація футболу запланувала проведення товариського матчу зі збірною країни-терориста Росією. Гравці збірної Боснії та Герцеговини, а також боснійське суспільство засудило це рішення, і Федерація була змушена дати задню.

Цікаво, що матч між боснійцями та збірною Росії офіційно буде скасовано 31 жовтня на засіданні виконкому Федерації.

"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?