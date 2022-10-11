Все идет к тому, что балканская сборная не поедет в Санкт-Петербург на поединок против россиян.

Решение Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины выйти на одно поле с российской сборной подверглось сокрушительной критике. Против матча выступили лидеры боснийской команды, украинские игроки и европейское футбольное сообщество.

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В итоге, запланированный на 19 ноября спарринг не состоится, хотя официального решения еще нет. Впрочем, известно, что контракт о проведении матча до сих пор не подписан, сообщает Sop.ba со ссылкой на Avaz.

Футболисты Боснии и Герцеговины по-прежнему категорически против ехать в Россию. Боснийские чиновники тоже решили "дать заднюю" во время голосования, которое перенесли на 31 октября. Во время него ассоциация примет решение об отказе от игры.

На решение функционеров серьезно повлияли разговоры с европейскими коллегами во время жеребьевки квалификации Евро-2024 во Франкфурте. Балканцев сумели убедить в недопустимости проведения игры в то время, когда в Украине идет кровавая война, инициированная террористом Путиным.

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