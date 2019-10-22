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Сборная Болгарии получила нового наставника

19:35 18 Читати українською
Сборная Болгарии получила нового наставника
Георги Дерменджиев / Фото из открытых источников

Болгарский футбольный союз объявил имя нового тренера сборной Болгарии – команду возглавил экс-тренер Лудогорца и Ордабасы Георги Дерменджиев.

Новым тренером национальной команды Болгарии назначен Георги Дерменджиев, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза. Контракт с 64-летним специалистом рассчитан на полгода. Также предусмотрена опция продления соглашения.

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Дерменджиев ранее тренировал болгарские Спартак, Лудогорец и Левски. Единственным зарубежным клубом в его тренерской карьере был казахский Ордабасы, который он возглавлял с января 2018 по январь 2019 года.

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На посту главного тренера болгарской команды Дерменджиев сменил Красимира Балакова, который был уволены 18 октября после поражения от Англии (0:6) в матче квалификации Евро-2020. Свою роль также сыграл расистский скандал во время матча, а также дисциплинарная дело, которое УЕФА открыл против сборной Болгарии.

В группе А болгары набрали лишь 3 балла в семи матчах и делят вместе с Черногорией последнюю строчку.

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