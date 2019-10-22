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Збірна Болгарії отримала нового наставника

19:31 328 Читать на русском
Збірна Болгарії отримала нового наставника
Георгі Дерменджієв / Фото з відкритих джерел

Болгарський футбольний союз оголосив ім’я нового керманича збірної Болгарії – команду очолив екс-тренер Лудогорця та Ордабаси Георгі Дерменджієв.

Новим тренером національної команди Болгарії призначений Георгі Дерменджієв, повідомляє офіційний сайт Болгарського футбольного союзу. Контракт з 64-річним фахівцем розрахований на півроку. Також передбачена опція продовження угоди.

Наставник збірної Болгарії подав у відставку через расистський скандал під час матчу з Англією

Дерменджієв раніше тренував болгарські Спартак, Лудогорець та Левскі. Єдиним закордонним клубом у його тренерській кар'єрі був казахський Ордабаси, який він очолював з січня 2018 по січень 2019 року.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу через расизм у матчі Болгарія – Англія

На посту головного тренера болгарської команди Дерменджієв змінив Красіміра Балакова, якого було звільнено 18 жовтня після поразки від Англії (0:6) у матчі кваліфікації Євро-2020. Свою роль також зіграв расистський скандал під час матчу, а також дисциплінарна справа, яку УЄФА відкрив проти збірної Болгарії.

У групі А болгари набрали лише 3 бали у семи матчах і ділять разом з Чорногорією останню сходинку.

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Теги
Болгарія Болгарія Євро-2020 Георгі Дерменджієв Георгі Дерменджієв
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