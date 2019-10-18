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Наставник сборной Болгарии подал в отставку из-за расистского скандала во время матча с Англией

18:59 41 Читати українською
Наставник сборной Болгарии подал в отставку из-за расистского скандала во время матча с Англией
Красимир Балаков / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков подал в отставку со своего поста через четыре дня после скандального матча квалификации Евро-2020 против Англии (0:6).

 

Поединок Болгарии и Англии дважды прерывался из-за расистских выкриков со стороны болельщиков на стадионе в Софии. После окончания той встречи 53-летний Балаков заявил, что не слышал расистских кричалок в адрес темнокожих футболистов.

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"Я ни за что бы не стал убегать от ответственности. Я подал в отставку и наш футбольный союз принял ее. Я не жалею, что согласился возглавить сборную", – сказал Балаков.

Добавим, что вице-президент Болгарского футбольного союза Михаил Касабов назначен исполняющим обязанности главы организации. Ранее с поста президента ушел Борислав Михайлов, работавший с 2005 года.

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Болгария - Англия Болгария Болгария Евро-2020 Расизм в футболе
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