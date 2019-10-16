УЕФА открыл дисциплинарное дело из-за расизма в матче Болгария – Англия

Последствия матча 8-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии не пройдут для обеих сборных бесследно: УЕФА, декларирующая нетерпимость к расистским выпадам фанатов, серьезно взялся за рассмотрение инцидента.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матча 8-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии. Как сообщает пресс-служба УЕФА, болгарская сторона в лице Болгарского футбольного союза (БФС) обвиняется в проявлениях фанатами расизма, бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показе повторов на табло стадиона.

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Футбольной ассоциации Англии (FA), в свою очередь, инкриминируют неуважение фанатов к национальному гимну и недостаточное число стюардов на стадионе. Дата рассмотрения этого дела будет объявлена позже.

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Напомним, в матче 8-го тура отбора на Евро-2020 между Боглариею и Англией состоялся очередной расистский скандал – болгарские болельщики оскорбляли темнокожих футболистов гостей, арбитр дважды останавливал встречу и был готов вывести команды с поля, однако после консультации с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом продолжил игру. Поединок, к слову, завершился со счетом 6:0 в пользу гостей.

Сборная Англии в группе А занимает первое место, набрав 15 очков. За ними следует Чехия с 12 пунктами и сборная Косово – 11 очков. Представителям Туманного Альбиона в этом отборе осталось сыграть еще два поединка – против Черногории и Косово (14 и 17 ноября соответственно).

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