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Сборная Аргентины впервые в истории проиграла, забив минимум трижды

20:51 35 Читати українською
Сборная Аргентины впервые в истории проиграла, забив минимум трижды
Аргентина не смогла победить Францию / FIFA

Впервые в истории аргентинцы не смогли торжествовать в матче, где они забили три или более гола.

Сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира, проиграв Франции со счетом 4:3. Это первый случай за всю историю сборной, когда аргентинцы проиграли, забив минимум трижды, пишет Opta.

Франция – Аргентина – 4:3 – видео голов и обзор матча

Это первый подобный случай за 430 матчей "альбиселестес" во всех турнирах.

Напомним, национальная сборная Аргентины уступила французам в 1/8 финала ЧМ и вылетела из турнира. А защитник команды Хавьер Маскерано объявил о завершении выступлений за сборную.

Месси не забил в плей-офф чемпионатов мира ни разу за 756 минут

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Франция - Аргентина
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