Сборная Аргентины впервые в истории проиграла, забив минимум трижды

Впервые в истории аргентинцы не смогли торжествовать в матче, где они забили три или более гола.

Сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира, проиграв Франции со счетом 4:3. Это первый случай за всю историю сборной, когда аргентинцы проиграли, забив минимум трижды, пишет Opta.

Франция – Аргентина – 4:3 – видео голов и обзор матча

Это первый подобный случай за 430 матчей "альбиселестес" во всех турнирах.

Напомним, национальная сборная Аргентины уступила французам в 1/8 финала ЧМ и вылетела из турнира. А защитник команды Хавьер Маскерано объявил о завершении выступлений за сборную.

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