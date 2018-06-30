Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

О решении завершить карьеру в сборной Аргентины Маскерано сообщил сразу после поражения в 1/8 финала ЧМ от французов.

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"К сожалению, пора прощаться со сборной Аргентины. Отныне я болельщик сборной", – рассказал футболист в эфире телеканала TyC Sports.

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Хавьер дебютировал за сборную Аргентины 15 лет назад. За это время Маскерано успел стать серебряным призером чемпионата мира в Бразилии. В составе "альбиселестес" сыграл 147 матчей и забил 3 гола