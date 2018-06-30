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ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ Новости ЧМ 2018

Франция – Аргентина – видео голов

18:29 1557 Читати українською
Франция – Аргентина – видео голов
Франция – Аргентина – видео голов

Сборная Франции побеждает Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Аргентина.

Франция быстро открыла счет в матче. Мбаппе прорвался в штрафную аргентинцев, где против него сфолили защитники. Гризманн уверенно реализовал пенальти.

Франция – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Гол Гризманна

Сравнивают счет аргентинцы. Анхель Ди Мария после передачи Эвера Банеги ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Уго Льориса.

ЧМ-2018 Франция – Аргентина: Ди Мария сравнивает счет суперголом

Гол Ди Марии

Выходит вперед Аргентина. После розыгрыша штрафного мяч подхватил Лионель Месси и нанес удар по воротам, а Габриэль Меркадо подправил мимо дезориентированного Льориса.

Гол Меркадо

Опять забивают Французы. После позиционной атаки отмечается Бенджамин Павар.

Гол Павара

Дубль Мбаппе

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция

live 76'
4 : 2
Аргентина
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2
час
:
25
мин
Уругвай
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Португалия
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