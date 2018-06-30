Месси не забил в плей-офф чемпионатов мира ни разу за 756 минут

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не может прервать свою голевую засуху в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины не смог отметиться в ворота сборной Франции в матче 1/8 финала Мундиаля в России. Таким образом, безголевая засуха аргентинца в матчах плей-офф чемпионатов мира насчитывает уже 756 минут.

В плей-офф чемпионатов мира аргентинец сыграл 8 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.

Франция – Аргентина – 4:3 – видео голов и обзор матча

Отметим, Мундиаль в России был Месси четвертым в карьере. Лионель также играл на чемпионатах мира в Бразилии (2014), ЮАР (2010) и Германии (2006).

Напомним, сегодня сборная Аргентины проиграла матч 1/8 финала чемпионата мира в России сборной Франции (4:3) и вылетела из турнира.

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