Збірна Аргентини вперше в історії програла, забивши мінімум тричі

Вперше в історії аргентинці не змогли тріумфувати в матчі, де вони забили три або більше голи .

Збірна Аргентини вилетіла з чемпіонату світу, програвши Франції з рахунком 4:3. Це перший випадок за всю історію збірної, коли аргентинці програли, забивши мінімум тричі, пише Opta.

Франція – Аргентина – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Це перший подібний випадок за 430 матчів "Альбіселестес" у всіх турнірах.

Нагадаємо, національна збірна Аргентини поступилась французам у 1/8 фіналу ЧС та вилетіла з турніру. А захисник команди Хав'єр Маскерано оголосив про завершення виступів за збірну.

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