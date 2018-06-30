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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Збірна Аргентини вперше в історії програла, забивши мінімум тричі

20:47 380 Читать на русском
Збірна Аргентини вперше в історії програла, забивши мінімум тричі
Аргентина не змогла здолати Францію / FIFA

Вперше в історії аргентинці не змогли тріумфувати в матчі, де вони забили три або більше голи .

Збірна Аргентини вилетіла з чемпіонату світу, програвши Франції з рахунком 4:3. Це перший випадок за всю історію збірної, коли аргентинці програли, забивши мінімум тричі, пише Opta.

Франція – Аргентина – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Це перший подібний випадок за 430 матчів "Альбіселестес" у всіх турнірах.

Нагадаємо, національна збірна Аргентини поступилась французам у 1/8 фіналу ЧС та вилетіла з турніру. А захисник команди Хав'єр Маскерано оголосив про завершення виступів за збірну.

Мессі не забив в плей-офф чемпіонатів світу жодного разу за 756 хвилин

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Франція - Аргентина
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