К сожалению, в прямом эфире в Украине игру не транслирует ни один канал. Миколенко возвращается в заявку после двух матчей отсутствия из-за неоднозначного теста на коронавирус, но оказывается лишь в запасе. Похоже, новый внезапный конкурент экс-динамовца Кенни очень впечатлил Лэмпарда по мотивам разгрома Лидса в прошлом туре. Матч, как и онлайн-трансляция Саутгемптон – Эвертон на "Футбол 24", стартует в 17:00. Соперник команды украинца – крайне требователен. "Святые" проиграли только 1 раз за последние 10 игр во всех турнирах, не уступив ни Манчестеру Сити, ни МЮ, ни Тоттенхэму (дважды).

Лэмпард рассчитывает на Миколенко сразу по возвращении в состав