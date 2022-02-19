На жаль, у прямому ефірі в Україні гру не транслює жоден канал. Миколенко повертається у заявку після двох матчів відсутності через неоднозначний тест на коронавірус, але опиняється лише в запасі. Схоже, новий раптовий конкурент екс-динамівця Кенні дуже вразив Лемпарда за мотивами розгрому Лідса у минулому турі. Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Евертон на "Футбол 24", стартує о 17:00. Суперник команди українця – дуже вимогливий. "Святі" програли лише 1 раз за останні 10 ігор у всіх турнірах, не поступившись ні Манчестер Сіті, ні МЮ, ні Тоттенхему (двічі).

Лемпард розраховує на Миколенка відразу після повернення у склад