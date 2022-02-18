"Виталий Миколенко вернулся. Демарай Грей не совсем готов к ближайшему матчу, но есть надежды на следующую неделю. У Дукуре похожая ситуация. Годфри и Делф пропустят еще около 2-3 недель, а Мина чуть больше.

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К счастью, у нас есть игроки, которые сейчас выходят на поле регулярно, но есть и желающие бороться за попадание в состав. Это именно та среда, которая нам нужна", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Эвертона.

Напомним, завтра "ириски" поедут в гости к Саутгемптону, который не проигрывает 3 матча подряд. Начало поединка в 17:00.

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