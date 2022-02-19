Миколенко вернулся в заявку после двух туров отсутствия из-за неоднозначного теста на коронавирус, но остался только в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Саутгемптон – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Соперник команды украинца – очень требовательный. "Святые" проиграли только 1 раз за последние 10 игр во всех турнирах, не уступив ни Манчестеру Сити, ни МЮ, ни Тоттенхэму (дважды).

Саутгемптон – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ

За каких-то 3 минуты в начале встречи ливерпульцы дважды требовали пенальти. Если Гордон падал сам и слишком картинно, то рука Ромеу была поярче. Однако VAR не обнаружил оснований для того, чтобы главный судья хотя бы пошел самостоятельно пересмотреть повторы. Броя сыграл на грани офсайда, выбежал на убийственную дистанцию, но не прошил Пикфорда. Молниеносный старт, обе команды с мыслями только вперед. Арендованный в МЮ Ван де Беек дважды подряд пробивает, не хватает точности. Маэстро стандартов Уорд-Прауз классно закручивал во вратарский угол, Пикфорд в прыжке перевел на угловой.

Гордон и Броя обменялись острыми ударами из пределов штрафной. Уокер-Питерс также просил пенальти за якобы игру рукой. Саутгемптон в третий раз подряд нагнетает. После коварного прострела Уорд-Прауза с углового лишь Пикфорд удивительной реакцией спас от гола, когда Ливраменто расстреливал из пределов вратарской. Очередной заброс на Брою, не замечающего сопротивления защитников. Только силы не хватило удару форварда сборной Албании.

Броя просто уничтожает Кенни, не позволившего сегодня выйти Миколенко, финтами. Уже 5 сейв Пикфорда. Беднарек доминирует на втором этаже. Удар польского защитника пролетел над перекладиной. Уокер-Питерс разобрался с несколькими игроками и пробил – совсем рядом со штангой. Хазенхюттль полностью переиграл Лэмпарда в 1 тайме: втрое больше ударов (9:3), разгром по попаданиям в створ (5:0) и выигранным дуэлям в воздухе (8:2), откровенное преимущество по ожидаемым голам (1,05:0,12) и точности передач (82% против 67%). Кенни выглядит бледновато, хуже всех защитников Эвертона. Пора выпускать Миколенко? Андре Гомеш вместо Аллана, у которого желтая, вместо этого решает Лемпс.

Первый удар после перерыва за "ирисками". Калверт-Льюин приложился на грани штрафной и сигнализировал о пенальти. На самом деле снаряд попал в плечо защитнику хозяев. По флангу конкурента Миколенко спокойно провели голевую атаку. Провал сначала справа, потом Кенни выбрасывается на Адамса, и Стюарт Армстронг пробивает совсем уж без сопротивления. Гол, где оба результативных действия в активе игроков сборной Шотландии, наших соперников в плей-офф отбора ЧМ-2022!

Заброс во вратарскую, и все тот же Адамс пытается пронзить кипера. Пикфорд спасает и здесь, и в моменте с ударом Эльянусси. И снова Че и Стюарт создают момент. Адамс отдал, Армстронг прицельно приложился – минимальный промах. Эльянусси чудом не занес наряд с метра. Миколенко так и не вышел на этот жалкий для Эвертона матч. А между тем Броя просто издевается над защитниками во вратарской, но не попадает в дальний нижний угол. Но к этому все и шло. Армстронг рывком протащил и отдал на фланг. Ливраменто подал, Лонг замкнул.

Саутгемптон вынес Эвертон по ударам в створ ворот (11:0) и xG (2,6:0,3). Это очень напоминало то, как команда Лэмпарда разрывала Лидс в предыдущем туре. "Ириски" продолжают дежурить феерию с полными провалами после прихода экс-наставника Челси. А между тем до зоны вылета снова достаточно мало (4 очка, а если Бернли выигрывает еще один перенесенный матч, то всего 2). Саутгемптон же комфортно замыкает первую половину таблицы, имея в активе на 10 очков больше (32), чем Эвертон (22).