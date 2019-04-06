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Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

00:37 34 Читати українською
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль в 33 туре АПЛ одолел Саутгемптон (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

9’ Шейн Лонг
 
Наби Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Наби Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

Ливерпуль, несмотря на статус фаворита, пропустил уже на 9-й минуте матча. Еще в первом тайме Наби Кейта восстановил паритет. Во второй половине встречи мерсисайдцы никак не могли отличиться, но на 80-й минуте Мохамед Салах забил свой 50-й гол за Ливерпуль в АПЛ, а еще через 6 минут Хендерсон похоронил надежды "святых" на очки.

Ливерпуль победил Саутгемптон и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

После этой победы Ливерпуль возвращается на вершину турнирной таблицы и набирает 82 пункта, Манчестер Сити, который отстает на 2 очка, имеет поединок в запасе. Саутгемптон с 33 пунктами опускается на 16 место.

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Саутгемптон Саутгемптон Англия Саутгемптон - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль
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