Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль в 33 туре АПЛ одолел Саутгемптон (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Ливерпуль, несмотря на статус фаворита, пропустил уже на 9-й минуте матча. Еще в первом тайме Наби Кейта восстановил паритет. Во второй половине встречи мерсисайдцы никак не могли отличиться, но на 80-й минуте Мохамед Салах забил свой 50-й гол за Ливерпуль в АПЛ, а еще через 6 минут Хендерсон похоронил надежды "святых" на очки.

Ливерпуль победил Саутгемптон и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

После этой победы Ливерпуль возвращается на вершину турнирной таблицы и набирает 82 пункта, Манчестер Сити, который отстает на 2 очка, имеет поединок в запасе. Саутгемптон с 33 пунктами опускается на 16 место.