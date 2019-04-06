toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ САУТГЕМПТОН - ЛИВЕРПУЛЬ

Ливерпуль победил Саутгемптон и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

00:04 21 Читати українською
Ливерпуль победил Саутгемптон и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ
Ливерпуль победил Саутгемптон и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

В 33-м туре чемпионата Англии Ливерпуль на выезде вырвал волевую победу у Саутгемптона. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

9’ Шейн Лонг
 
Наби Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Наби Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

Англия, Премьер-лига, 33-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Лонг, 9 – Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 86

В 33-м туре чемпионата Англии Саутгемптон принимал Ливерпуль. Мерсисайдцы, которые ведут отчаянную борьбу за чемпионство с Манчестер Сити, старались закрепиться на вершине турнирной таблицы. Однако уже на 9-й минуте получили холодный душ от соперника: Пьер-Эмиль Хойбьерг головой перебросил мяч над защитниками и Шейн Лонг отправил мяч в сетку ворот. 1:0.

На 36-й минуте Наби Кейта с довольно сложного положения забил свой первый гол за Ливерпуль: высоко выпрыгнув он головой замкнул навес Александер-Арнольда, отправив мяч в нижний угол ворот под левую стойку. На 80-й минуте, после сольного прохода со своей части поля Мохамед Салах мощно пробил мимо голкипера из-за пределов штрафной. А за 6 минут Джордан Хендерсон установил окончательный счет в матче.

После этой победы Ливерпуль возвращается на вершину турнирной таблицы и набирает 82 пункта, Саутгемптон с 33-ю пунктами опускается на 16 место.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Саутгемптон - Ливерпуль Саутгемптон Саутгемптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
37
мин
Ювентус
19:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук