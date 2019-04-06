Ливерпуль победил Саутгемптон и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

В 33-м туре чемпионата Англии Ливерпуль на выезде вырвал волевую победу у Саутгемптона. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия, Премьер-лига, 33-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Лонг, 9 – Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 86

В 33-м туре чемпионата Англии Саутгемптон принимал Ливерпуль. Мерсисайдцы, которые ведут отчаянную борьбу за чемпионство с Манчестер Сити, старались закрепиться на вершине турнирной таблицы. Однако уже на 9-й минуте получили холодный душ от соперника: Пьер-Эмиль Хойбьерг головой перебросил мяч над защитниками и Шейн Лонг отправил мяч в сетку ворот. 1:0.

На 36-й минуте Наби Кейта с довольно сложного положения забил свой первый гол за Ливерпуль: высоко выпрыгнув он головой замкнул навес Александер-Арнольда, отправив мяч в нижний угол ворот под левую стойку. На 80-й минуте, после сольного прохода со своей части поля Мохамед Салах мощно пробил мимо голкипера из-за пределов штрафной. А за 6 минут Джордан Хендерсон установил окончательный счет в матче.

После этой победы Ливерпуль возвращается на вершину турнирной таблицы и набирает 82 пункта, Саутгемптон с 33-ю пунктами опускается на 16 место.