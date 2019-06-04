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Челси не хочет назначать Аллегри на замену Сарри – странный аргумент

15:49 65 Читати українською
Челси не хочет назначать Аллегри на замену Сарри – странный аргумент
Аллегри и Сарри времен противостояния в Серии А / Reuters

Лондонцы перебирают кандидатов на замену Маурицио Сарри, который готов покинуть клуб.

У Челси уже есть список потенциальных претендентов на кресло тренера, информирует Telegraph.

В него входят: Фрэнк Лэмпард (Дерби), Хави Грасия (Уотфорд), а также Нуну Эшпириту Санту из Вулверхэмптона и помощник Гарета Саутгейта в сборной Англии Стив Холланд, который ранее уже работал в Челси.

Челси может назначить Грасию вместо Сарри

Работа с "аристократами" заинтересовала и бывшего тренера Ювентуса Массимилано Аллегри, но руководство лондонцев не настроено на сотрудничество с итальянцем. Челси не планирует назначать третьего подряд наставника с Апеннин, поэтому кандидатура Аллегри выглядит маловероятной.

Сарри определился с первым трансфером в Ювентусе

Напомним, Макс покинул Ювентус после очередного чемпионства Серии А в сезоне 2018/19.

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Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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