Саутгейт: Рад, что теперь английские фаны освистывают игроков соперника, а не свою команду

Главный тренер сборной Англии Саутгейт прокомментировал поведение болельщиков национальной команды в полуфинальном матче Лиги наций против Нидерландов (1:3).

"Я рад, что они освистывают соперника, а не наших футболистов, как это было, когда мы только начали работу. Так что мы прогрессируем.

Нидерланды – Англия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Помню, как в 2017-м мы играли на Мальте. Я слышал эти песни ( «Мы гр*****е д****о»). Справедливо, что и Вирджилу пришлось немного выслушать подобное", – цитирует слова Саутгейта Генри Уинтер в своем твиттере.

Напомним, во время полуфинала Лиги наций с Нидерландами, фанаты сборной Англии освистали капитана голландцев Вирджила ван Дейка.

Нидерланды – Англия: классный коучинг Кумана, де Йонг делает разницу, а Депай и Де Лигт приносят результат