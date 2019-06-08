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Саутгейт: Рад, что теперь английские фаны освистывают игроков соперника, а не свою команду

16:20 9 Читати українською
Саутгейт: Рад, что теперь английские фаны освистывают игроков соперника, а не свою команду
Гарет Саутгейт / Reuters

Главный тренер сборной Англии Саутгейт прокомментировал поведение болельщиков национальной команды в полуфинальном матче Лиги наций против Нидерландов (1:3).

73’ Маттейс Де Лигт
97’ Квинси Промес
114’ Квинси Промес
 
Маркус Рашфорд 32’
32’ Маркус Рашфорд
73’ Маттейс Де Лигт
97’ Квинси Промес
114’ Квинси Промес

"Я рад, что они освистывают соперника, а не наших футболистов, как это было, когда мы только начали работу. Так что мы прогрессируем.

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Помню, как в 2017-м мы играли на Мальте. Я слышал эти песни ( «Мы гр*****е д****о»). Справедливо, что и Вирджилу пришлось немного выслушать подобное", – цитирует слова Саутгейта Генри Уинтер в своем твиттере.

Напомним, во время полуфинала Лиги наций с Нидерландами, фанаты сборной Англии освистали капитана голландцев Вирджила ван Дейка.

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