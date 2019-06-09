Саутгейт прокоментував чутки щодо свого призначення в Челсі

Головний тренер збірної Англії оцінив імовірність зміни місця роботи.

Наставник "трьох левів" хоче продовжити роботу з національною командою.

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"Чутки щодо Челсі? Ні, я відданий збірній Англії, все просто. Мені не потрібно перестраховуватися і мати якісь варіанти. У цей момент я не покину збірну Англії, щоб влаштуватися на будь-яку іншу роботу.

У мене на думці тільки одне – наступного літа у нас чемпіонат Європи. Команді потрібно продовжувати вдосконалюватися", – цитує Саутгейта Guardian.

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Нагадаємо, збірна Англії зазнала поразки від Нідерландів і припинила боротьбу за перемогу в Лізі націй на стадії півфіналу.