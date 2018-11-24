Сауна, сухофрукты, шоколад – Анчелотти изменил рацион Наполи и отменил несколько запретов

Главный тренер итальянского Наполи Карло Анчелотти смягчил режим тренировок команды после прихода на должность прошлым летом, а также изменил принципы питания игроков.

Опытный специалист отменил жесткие требования своего предшественника Маурицио Сарри, сообщает Corriere dello Sport.

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В частности, Анчелотти отменил заезд на тренировочную базу перед матчами, позволив игрокам быть дома с семьями. Взамен тренер требует, чтобы игроки завтракали и обедали вместе на базе.

Также в рацион команды повара добавили больше сухофруктов, авокадо и шоколада. Кроме того, Анчелотти сделал обязательным посещение сауны после утренних тренировок для того, чтобы избавиться от токсинов и расслабить мышцы.

Отметим, что Наполи под руководством Карло Анчелотти идет вторым в серии А. "Партенопейцы" набрали 28 очков после 12-ти туров и на 6 баллов отстают от Ювентуса.

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