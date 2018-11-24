Сауна, сухофрукти, шоколад – Анчелотті змінив раціон Наполі та скасував кілька заборон

Головний тренер італійського Наполі Карло Анчелотті пом'якшив режим тренувань команди після приходу на посаду минулого літа, а також змінив принципи харчування гравців.

Досвідчений фахівець відмінив жорсткі вимоги свого попередника Мауріціо Саррі, повідомляє Corriere dello Sport.

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Зокрема, Анчелотті відмінив заїзд на тренувальну базу перед матчами, дозволивши гравцям бути вдома із сім'ями. Взамін тренер вимагає, щоб гравці снідали та обідали разом на базі.

Також у раціон команди кухарі додали більше сухофруктів, авокадо та шоколаду. Також Анчелотті зробив обов'язковим відвідування сауни після ранкових тренувань для того, щоб позбутися токсинів і розслабити м'язи.

Відзначимо, що Наполі під керівництвом Карло Анчелотті йде другим у Серії А. "Партенопейці" набрали 28 очок після 12-ти турів і на 6 балів відстають від Ювентуса.

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