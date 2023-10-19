После того, как Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение мужского ЧМ-2034, страна вознамерилась забрать себе ещё один Мундиаль – на сей раз женский. Об этом информирует ВВС.

Судьба ЧМ-2034 фактически решена – Саудовская Аравия лишилась предпоследнего конкурента

Это далеко не полный перечень международных турниров, на которые претендует королевство из Персидского залива. Ранее Саудовская Аравия подала заявку на проведение женского Кубка Азии 2026 года. В последние годы саудовские шейхи вложили значительные средства в спорт. Их обвиняли в том, что таким образом они пытаются отбелить репутацию своей страны. В Саудовской Аравии есть проблемы с правами человека, а однополые сексуальные отношения являются незаконными.

Женская сборная Саудовской Аравии была сформирована в 2022 году и пока еще не участвовала в официальных турнирах.

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