Після того, як Саудівська Аравія офіційно подала заявку на проведення чоловічого ЧС-2034, країна має намір забрати собі ще один Мундіаль – цього разу жіночий. Про це інформує ВВС.

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Це далеко не повний перелік міжнародних турнірів, на які претендує королівство з Перської затоки. Раніше Саудівська Аравія подала заявку на проведення жіночого Кубка Азії 2026 року. Останніми роками саудівські шейхи вклали значні кошти в спорт. Їх звинувачували в тому, що таким чином вони намагаються відбілити репутацію своєї країни. У Саудівській Аравії є проблеми з правами людини, а одностатеві сексуальні стосунки вважаються незаконними.

Жіноча збірна Саудівської Аравії була сформована 2022 року і поки що не брала участі в офіційних турнірах.

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