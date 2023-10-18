В 2034 году чемпионат мира вернется на Ближний Восток. Саудовская Аравия реализует свою мечту.

Следующий чемпионат мира состоится в США, Канаде и Мексике, а Мундиаль-2030 проведут на трех континентах: Европе (Испания и Португалия), Африке (Марокко) и Южной Америке (Аргентина, Уругвай, Парагвай).

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Таким образом, ФИФА резко сократила варианты для хозяев ЧМ-2034, ограничив претендентов Азией и Океанией. Главным претендентом стала Саудовская Аравия, сразу сообщившая о желании принять турнир.

Более того, саудиты остаются единственными кандидатами, заручившись поддержкой почти всех азиатских федераций. Конкуренцию могла составить совместная заявка Индонезии, Австралии, Малайзии и Сингапура.

Однако Индонезия отказалась от борьбы и выступила на стороне Саудовской Аравии, сообщает Fox Sport. Последним конкурентом Саудовской Аравии остается Австралия, которая может до 31 октября подать официальную заявку.