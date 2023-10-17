Англия в топ-матче победила Италию (3:1) и оформила официальную квалификацию на чемпионат Европы.

В Лондоне встречались фавориты нашей группы. Украина пыталась одержать обязательную победу над Мальтой и болела за Англию в параллельном матче. Главный конкурент "сине-желтых" – Италия, поэтому каждая потеря очков апеннинцев нам на пользу.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба прямой путевки на Евро определится в игре с Италией

Два героя выводят Англию на Евро

Англия больше владела мячом, но атаковала не слишком оригинально. Способы обострения легко читались: навесы Триппьера и Уокера, рывки Рашфорда в свободные зоны. За нестандартные решения отвечали Кейн и Беллингем.

Именно они организовали гол, заработав пенальти. Харри бросил в прорыв Джуда, тот подставился под нарушение, а капитан затем реализовал 11-метровый. Еще был хитрый пас в разрез от Беллингема, которым не воспользовался Фоден.

Италия показала классные атаки

Однако к тому времени Англия уже проигрывала. Италия тщательно подходила к построению каждой атаки и создавала хорошие моменты. Слева гости строили комбинации с участием Удоджи, Бареллы и Эль-Шаарави, а справа – изолировали Ди Лоренцо под кроссы в штрафную.

Так возник первый гол. Италия провела мяч от собственных ворот к чужим серией продуманных передач – Ди Лоренцо прострелил, Скамакка забил. Ди Лоренцо еще раз остро отдавал, а Скамакка еще раз завершал с выгодной позиции. Удоджи открылся под пас и бил в упор.

Беллингем и Кейн добили "Скуадру Аздурру"

Второй тайм начался с интенсивной игры от обеих команд. Победителем из такой картины вышла Англия, за которую играет Беллингем. Джуд способен лучше отработать каждый эпизод. Так и вышло.

Лидер Реала в подкате выиграл мяч у собственных владений и сразу рванул в контру. Получив пас, Джуд перекинул соперника и отдал на фланг Рашфорду. А тот в фирменном стиле сместился в центр и отличился.

Англия успокоила игру и обрубила все попытки итальянцев отыграться. Кейн дублем снял вопрос об исходе матча. Харри откликнулся на дальний пас, оставил в дураках Скальвини с Бастони и переиграл голкипера.

Результат в пользу Украины

Англия набрала 16 очков и гарантировала себе участие в Евро-2024. Италия с 10 баллами опустилась на третье место группы. Апеннинцев обошла Украина, которая в параллельном матче одолела Мальту и завоевала 13 пунктов.

У Италии матч в запасе против Северной Македонии, а судьба путевки на чемпионат Европы решится 20 ноября в очной встрече итальянцев и украинцев в Леверкузене.