Аталанта приехала в гости к Сассуоло в рамках 34 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч Сассуоло – Аталанта стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 2". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

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От этого матча зависит судьба чемпионского титула. Если Аталанта не сумеет обыграть Сассуоло, Интер официально возьмет скудетто. Бергамаски уже не претендуют на титул, но продолжают борьбу за второе место. В последних 7 турах Аталанта одержала 6 побед, а Руслан Малиновский в каждом из матчей отличался результативными действиями: 4 гола и 5 ассистов.

Сегодня украинец снова выходит в стартовом составе. Руслан с партнерами экзаменует потенциального тренера Шахтера – Роберто Де Дзерби. Его Сассуоло имеет 4-матчевую победную серию и приближается к зоне еврокубков.

Стартовые составы команд

Сассуоло: Консильи – Мулдур, Кирикеш, Марлон, Кирьякопулос – Обианг, Локателли – Берарди, Траоре, Бога – Дефрель.

Запасные: Пеголо, Маньянелли, Айхан, Рожерио, Лопес, Джуручич, Пелузо, Распадори, Толян, Хараслин, Феррари, Бурабия.

Аталанта: Голлини – Толой, Ромеро, Джимшити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пессина – Малиновский, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Мел, Шутало, Кальдара, Паломино, Иличич, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Ламмерс, Муриель.

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