Аталанта приїхала в гості до Сассуоло в рамках 34 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Сассуоло – Аталанта стартує о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 2". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

"Ruslan is on fire": Маліновський голами у ворота топів підкорює італійські ЗМІ, "блідий дублер" – найкращий в Аталанті

Від цього матчу залежить доля чемпіонського титулу. Якщо Аталанта не зуміє обіграти Сассуоло, Інтер офіційно візьме скудетто. Бергамаски вже не претендують на титул, але продовжують боротьбу за друге місце. В останніх 7 турах Аталанта здобула 6 перемог, а Руслан Маліновський в кожному з матчів відзначався результативними діями: 4 голи та 5 асистів.

Сьогодні українець знову виходить у стартовому складі. Руслан з партнерами екзаменує потенційного тренера Шахтаря – Роберто Де Дзербі. Його Сассуоло має 4-матчеву переможну серію та наближається до зони єврокубків.

Стартові склади команд

Сассуоло: Консільї – Мулдур, Кірікеш, Марлон, Кір'якопулос – Обіанг, Локателлі – Берарді, Траоре, Бога – Дефрель.

Запасні: Пеголо, Маньянеллі, Айхан, Рожеріо, Лопес, Джуручіч, Пелузо, Распадорі, Толян, Хараслін, Феррарі, Бурабія.

Аталанта: Голліні – Толой, Ромеро, Джімшиті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пессіна – Маліновський, Сапата.

Запасні: Спортьєлло, Россі, Меле, Шутало, Кальдара, Паломіно, Ілічіч, Коваленко, Міранчук, Пашаліч, Ламмерс, Мурієль.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону