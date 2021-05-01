Шахтер определился с предложением для Де Дзерби – специалист заработает кругленькую сумму
Донецкий Шахтер конкретизировал предложение для главного тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби.
Шахтер подготовил для итальянского специалиста трехлетний контракт, утверждает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Corriere dello Sport.
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По этому соглашению Де Дзерби будет зарабатывать по 3 млн евро за сезон. Также наставник получит подписной бонус в размере 1 млн евро. В свою очередь, Сассуоло намерен удержать специалиста, а генеральный директор клуба встретится с Де Дзерби на следующей неделе.
Напомним, действующий контракт Луиша Каштру с "горняками" завершается летом. Шахтер проиграл золото УПЛ Динамо по итогам нынешнего сезона.
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