Шахтер подготовил для итальянского специалиста трехлетний контракт, утверждает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

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По этому соглашению Де Дзерби будет зарабатывать по 3 млн евро за сезон. Также наставник получит подписной бонус в размере 1 млн евро. В свою очередь, Сассуоло намерен удержать специалиста, а генеральный директор клуба встретится с Де Дзерби на следующей неделе.

Напомним, действующий контракт Луиша Каштру с "горняками" завершается летом. Шахтер проиграл золото УПЛ Динамо по итогам нынешнего сезона.

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