Лечче расписал ничью с Сассуоло (1:1) в рамках 8-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24",

Лечче роскошно начал сезон. Роберто Д'Аверса даже получил награду лучшему тренеру августа. На этом праздник кончился, теперь команда постепенно сползает в нижнюю часть турнирной таблицы. У Сассуоло же наоборот – пока в игру не вернулся Доменико Берарди, все складывалось плохо.

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Сегодня итальянец снова забил. Реализовал пенальти, который был назначен за опрометчивую игру хозяев при подаче со стандарта. В тот момент гол казался вполне логичным. Впрочем, Лечче сумел собраться и стал отвечать. Должен был сравнивать еще в первом тайме, но сделал это сразу после перерыва. Очередной гол забил Никола Крстович.

Подопечные Д'Аверсы не остановились и действительно пытались вырвать победу. Сассуоло сосредоточился на стерильном контроле мяча. В итоге – ничья. "Нерадзурри" впервые в сезоне не смогли выиграть матч, в котором забил Берарди. Лечче, имея в активе 12 очков, пока остается рядом с еврокубковой зоной. У Сассуоло на два зачетных пункта меньше.