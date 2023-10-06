Сассуоло вперше не виграв матч, у якому забив Берарді – серію перервала сенсація сезону
Лечче розписав нічию із Сассуоло (1:1) в рамках 8-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24",
Лечче розкішно почав сезон. Роберто Д'Аверса навіть отримав нагороду найкращому тренеру серпня. На цьому свято закінчилося, тепер команда поступово сповзає в нижню частину турнірної таблиці. У Сассуоло ж навпаки – поки до гри не повернувся Доменіко Берарді, все складалося погано.
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Сьогодні італієць знову забив. Реалізував пенальті, який призначили за необачну гру господарів під час подачі зі стандарту. У той момент гол видавався цілком логічним. Втім, Лечче зумів зібратися і почав відповідати. Повинен був зрівнювати ще в першому таймі, але зробив це відразу по перерві. Черговий гол забив Нікола Крстовіч.
Підопічні Д'Аверси не зупинилися і справді намагалися вирвати перемогу. Сассуоло зосередився на стерильному контролі м'яча. У підсумку – нічия. "Нерадзуррі" вперше у сезоні не змогли виграти матч, в якому забив Берарді. Лечче, маючи в активі 12 очок, поки залишається поруч з єврокубковою зоною. У Сассуоло на два залікових пункти менше.