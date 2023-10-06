Лечче розкішно почав сезон. Роберто Д'Аверса навіть отримав нагороду найкращому тренеру серпня. На цьому свято закінчилося, тепер команда поступово сповзає в нижню частину турнірної таблиці. У Сассуоло ж навпаки – поки до гри не повернувся Доменіко Берарді, все складалося погано.

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Сьогодні італієць знову забив. Реалізував пенальті, який призначили за необачну гру господарів під час подачі зі стандарту. У той момент гол видавався цілком логічним. Втім, Лечче зумів зібратися і почав відповідати. Повинен був зрівнювати ще в першому таймі, але зробив це відразу по перерві. Черговий гол забив Нікола Крстовіч.

Підопічні Д'Аверси не зупинилися і справді намагалися вирвати перемогу. Сассуоло зосередився на стерильному контролі м'яча. У підсумку – нічия. "Нерадзуррі" вперше у сезоні не змогли виграти матч, в якому забив Берарді. Лечче, маючи в активі 12 очок, поки залишається поруч з єврокубковою зоною. У Сассуоло на два залікових пункти менше.